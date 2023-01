Cane recuperato in Strada Della Nera dai Vigili del Fuoco, si cerca il proprietario, FOTO

Ce l'hanno fatta, i Vigili del fuoco, a recuperare il cane che nella mattina di oggi 1 gennaio è stato trovato dentro a un tubo che scorre sotto Strada Della Nera a Biella (leggi qui Cane dentro a un tubo).

L'operazione è stata molto complessa perchè l'animale era diffidente e anche ferito, ma al momento si trova al sicuro al Canile Consortile di Cossato.

Ora si cerca il proprietario della bestiola tanto spaventata. Per informazioni comporre 015 984 2509

A rendere le operazioni molto complicate è stato però anche il fatto che il cane è caduto in un canale di scolo molto grande, che si trova lungo a Strada della Nera a fianco a un muretto basso, e non essendo protetto, per i Vigili del Fuoco, può dunque rappresentare un pericolo per tutti, anche per chi è a piedi in quella zona. Per questo motivo è stata fatta una segnalazione al Comune.