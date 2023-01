I Vigili del Fuoco in questo momento sono impegnati nel recupero di un cane che si trova in un tubo che scorre sotto Strada Della Nera a Biella, che finisce in uno scolo.

Sul posto c'è anche la Polizia locale. I Vigili del Fuoco nel cercare di portarlo fuori da dove è caduto hanno calato una scala. L'animale si fa accarezzare, è docile ma un po' diffidente e sembra sia ferito.

Sul posto è atteso il personale del Canile Consortile di Cossato per capire come procedere.