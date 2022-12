Biella, i vincitori del Campionato Sociale della Scuderia Giovanni Bracco - FOTO

La tradizionale Cena degli Auguri pre-natalizia, è stata di fatto anche la prima "uscita ufficiale" del nuovo Presidente della Scuderia Giovanni Bracco di Biella, Filippo Vigna.

Come si ricorderà, a fine novembre si erano tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo (il precedente era giunto al termine del proprio mandato triennale), ora composto da Davide Callegher, Alberto Dellavedova, Alberto Ritegno, Filippo Vigna e Luigi Vigna; e poi, pochi giorni dopo, nel corso della sua prima riunione, il nuovo Direttivo, che resterà in carica fino alla fine del 2025, aveva provveduto al rinnovo delle cariche sociali. In quell'occasione, oltre al nuovo Presidente, è stato nominato Vicepresidente Alberto Dellavedova, Segretario Alberto Ritegno, Tesoriere Luigi Vigna e Consigliere Davide Callegher.

L’intervento del nuovo Presidente "Ringrazio chi mi ha preceduto per il lavoro che ha svolto in questi anni" ha commentato il nuovo Presidente a inizio serata. "Il nuovo Direttivo cercherà di operare con un taglio giovane e dinamico ma per far crescere ulteriormente la Scuderia servirà l'aiuto di tutti i Soci: consigli e critiche saranno sempre bene accetti!".

Filippo Vigna ha poi confermato di voler continuare a organizzare la Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, che nel 2023 si correrà sabato 1° luglio, sempre con la formula "Gara di Regolarità per Auto Storiche e Moderne", così come fatto in questi ultimi anni. "Un impegno organizzativo non da poco che affronteremo anche per far conoscere a più persone possibile la specialità della "Regolarità", che è la nostra passione".

La premiazione del Campionato Sociale A fine serata sono poi stati premiati i vincitori del Campionato Sociale della Scuderia. Due le categorie, presenti, piloti e navigatori.

Nella categoria "Piloti" a conquistare il primo posto è stato Davide Callegher, seguito da Luigi Vigna e Giuseppe Barazza. Nella "Top Ten" a seguire si sono piazzati il Presidente uscente, Cesare Brovarone e poi Marco Thiebat, Ferdinando Zaniboni, Filippo Vigna, Alberto Ritegno, Alberto Dellavedova e Guido Zanone.

Fra i navigatori a prevalere è stato invece Giancarlo Brondolin, davanti a Pietro Barazza e Filippo Vigna. A seguire Guido Oleari, Alberto Dellavedova, Guido Zanone, Marco Barbera, Giuliana Ceria, Federico Brovarone e Matteo Passare.