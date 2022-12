Come aprire una porta blindata senza chiave?

Aprire una porta blindata non è uno scherzo. Quando tutto funziona, la questione non si pone. Chiave nella toppa, o nelle varie serrature per chi ne ha più di una, qualche giro nel giusto senso e il gioco è fatto. Apparentemente, insomma, il problema non c’è. Qualche difficoltà in più, ed è un eufemismo presentarlo così, quando la nostra porta non si apre e, nonostante le sollecitazioni, la chiave non ruota come invece dovrebbe.

Che si fa in questi casi? Le si possono inventare tutte, ovviamente. Il mondo, del resto, è pieno zeppo di ipotesi stravaganti per forzare la blindatura. Se non vogliamo cagionare più danni, e dunque più spese successivamente da riparare del dovuto, meglio affidarsi fin da subito a un pronto intervento fabbro Varese . La logica sottesa è una e una sola: bisogna massimizzare gli sforzi affinché le rotture necessarie per riaprire la porta siano contenute. Per farlo, è fondamentale conoscere nel dettaglio ciò che si andrà a fare, non certo improvvisarsi scassinatori della domenica.

Le chiusure speciali, e la loro genesi parte proprio da lì, non debbono essere facili da forzare. I controlli sulla loro affidabilità sono rigorosi e, di conseguenza, la difficoltà è uno degli elementi voluti per evitare che l’apertura ai ladri sia semplice da effettuare.

Se vale per i malintenzionati, allo stesso modo vale per le persone normali. Quando si perdono le chiavi, quando la serratura si incastra, quando la chiave è chiusa alle nostre spalle, il tema si pone in tutta la sua grandiosità. A quel punto si è pressoché inermi di fronte al problema da superare. Pensare ai vari trucchetti suggeriti on-line è una falsa speranza: dalla carta di credito alla radiografia, per arrivare a qualsivoglia altro sotterfugio, di rimedi suggeriti ce ne sono tanti, mentre sono poche, o forse nulle, le possibilità di riuscita degli stessi.

Se non si vuole peggiorare la situazione, insomma, c’è un’unica strada da seguire: ragionare a come aprire una porta blindata senza chiave e, una volta pensata alla soluzione, contattare un fabbro esperto che sappia fare questo. Tutto il resto, invece, val la pena sia riposto nel cassetto, tanto bassa è la possibilità di riuscita a fronte dei mezzi, e dei danneggiamenti, potenzialmente dietro l’angolo.

Tante serrature differenti, un universo da conoscere

Come in ogni settore della nostra vita, l’apertura di una porta blindata che non si apre perché bloccata, o perché abbiamo smarrito le chiavi, necessita di conoscenze che non sono alla portata di chiunque. Chi sa come aprire una porta blindata senza chiave, di solito, è un fabbro, un artigiano esperto che alle spalle ha centinaia di interventi riusciti e, di conseguenza, conosce la materia e gli artifici da impiegare per andare a risultato.

Dal trapano alla limatura della chiave, dalla rotazione contraria alle mille altre soluzioni suggerite dai soloni del web, chiunque si addentri nell’apertura di una porta blindata senza la necessaria preparazione finirà inevitabilmente non soltanto per fare un flop, ma anche per rendere ancor più difficoltosa la sua riparazione successiva.

Vero è che esistono chiavi potenzialmente in grado di aprire qualsivoglia porta, altresì che si tratta di arnesi a disposizione soltanto di persone del mestiere, in grado cioè di utilizzarle a dovere, senza secondi fini al di fuori dell’obiettivo atteso.

La sicurezza e le sue inevitabili ripercussioni

Stare sicuri nella propria abitazione è un obiettivo di ognuno di noi. Sono all’ordine del giorno, del resto, episodi di furto e tentativo di furto che certamente non aiutano a vivere con spensieratezza nella propria casa.

Dotarsi di una porta blindata e di altri accorgimenti anti-intrusione è quindi diventata una necessità per sentirsi protetti. Peccato, però, che in caso di malfunzionamento tutto ciò ci si ritorca contro.

Come aprire una porta blindata senza chiave è un tema che si pone soltanto quando non si può fare a meno di pensarci. In quel momento, però, la questione esplode perché ben in pochi si sa come fare a forzare una struttura progettata per non esserlo.

Di suggerimenti, lo abbiamo già detto, ne è pieno il mondo. Peccato che ciò porti con sé non soltanto di essere all’altezza dal punto di vista manuale, ma anche di non danneggiare la porta chiusa davanti a noi. Per fare un lavoro fatto bene, il ricorso a un fabbro di fiducia che sappia intervenire con prontezza è la scelta migliore.