Dal Nord Ovest - Morto carbonizzato nello schianto tra due auto e un furgone

Si precisa meglio il bilancio del grave incidente stradale accaduto in serata a Romentino, in provincia di Novara. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme divampate in uno dei tre veicoli coinvolti, sarebbe stato accertato che non sono due ma una sola la persona morta bruciata all'interno dell'abitacolo.

Confermati nello schianto, avvenuto su una strada alla periferia del paese, che conduce alla zona delle cave lungo la sponda del Ticino, sarebbero stati coinvolti un furgone e due autovetture vetture. Confermati gli altri tre feriti, due in codice giallo e uno in codice verde. Sul posto oltre agli operatori del 118, la polizia locale e i carabinieri.