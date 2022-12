È in attesa di prognosi il ciclista di 36 anni, rimasto coinvolto in un sinistro stradale nella prima serata di ieri, 30 dicembre. Il fatto è avvenuto in via Gramsci, a Gaglianico.

A scontrarsi, per cause da appurare, un'auto condotta da un 77enne e il biker, poi soccorso dal personale sanitario del 118. Lo stesso, trasportato in ospedale, avrebbe riportato alcune lievi ferite. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.