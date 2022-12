Ronco Biellese in lutto per la morte di Michele Maselli, aveva 53 anni

Comunità di Ronco Biellese in lutto per la prematura scomparsa di Michele Maselli. Aveva solo 53 anni. A darne il triste annuncio la famiglia e gli amici tutti. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, avranno luogo in paese alle 14.30 di oggi, 31 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.