Odore di gas da un cortile, sirene nel centro di Biella (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Sirene nel centro di Biella, a pochi passi da via Italia. Intorno alle 13.30 di oggi, 31 dicembre, alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di gas da un cortile di via Galliari, all’angolo con via San Filippo. Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella che, una volta riscontrata la perdita dalla tubatura di un impianto, ha provveduto alla chiusura e alla richiesta di intervento tecnico.