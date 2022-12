Nessuna tregua, neanche l’ultimo dell’anno sul fronte dei sinistri stradali. Intorno alle 9 di oggi, 31 dicembre, due auto si sono scontrate per cause da accertare in via Umbria, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, i conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.