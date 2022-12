La notizia è di pochi minuti fa ed è stata ripresa dai maggiori quotidiani e organi di informazione nazionale: è morto all’età di 95 anni Benedetto XVI, il 265esimo papa della Chiesa cattolicam succeduto a Giovanni Paolo II.

Per 8 anni, dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013, è stato al soglio pontificio prima delle dimissioni e della venuta di papa Francesco. Nei giorni scorsi la comunità biellese, insieme al vescovo Farinella, si era stretta in preghiere per il papa emerito.