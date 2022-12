Auser Cossato con alunni e insegnanti di Lessona al fianco delle famiglie in difficoltà

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Lessona hanno proposto una lodevole iniziativa per andare incontro alle famiglie in difficoltà.

A darne notizia Marco Abate, presidente dell’Auser Cossato: “Il progetto è nato durante le ore di educazione civica da un'idea di un'alunna che ha la nonna volontaria di Auser Cossato. Questa iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con tutte le famiglie della scuola media di Lessona e con il coordinamento delle insegnanti: Sirangelo Luigia e Gallotto Sara. Così è stata avviata una raccolta di generi alimentari, giochi e abbigliamento per bambini, e il tutto è stato donato ad Auser Cossato Volontariato e ad altre associazioni del territorio lessonese. L'Associazione Auser provvederà a distribuire a chi di dovere il materiale che ci è stato donato. Auser Volontariato Cossato ringrazia i ragazzi, i loro genitori e le insegnanti per questo dono che servirà a chi purtroppo vive nelle difficoltà".