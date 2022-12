18° Bear Wool Volley a Biella Centro, attenzione alla viabilità

Martedì 3 Gennaio 2023, dalle 17.00 alle 19.00 (e comunque secondo le necessità legate all’evento) in occasione della manifestazione «18° Bear Wool Volley», in Biella Centro verrà chiusa al traffico l’area di Piazza Vittorio Veneto est/Viale Matteotti, e alcune Linee verranno deviate in ambo i sensi su via Repubblica – via Bertodano – via La Marmora – controviale – percorsi normali.

E per questo motivo, alcune linee dei bus saranno deviate. Nel dettaglio, le linee interessate sono:

55 (149) — Biella – Verrone – Massazza – Vercelli

300 — Biella – Cossato – Valdilana310 — Piverone – Borriana – Biella – Bioglio – Valle Mosso320 — Biella cimitero – San Paolo – Chiavazza – Ternengo

330 — Donato – Graglia – Biella – Pettinengo – Mosso340 — Biella – Andorno Micca – Campiglia Cervo – Piedicavallo

350 — Sordevolo – Pollone – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia

390 — Biella – Sandigliano – Cavaglià – Anzasco

900 — Biella – Anello Urbano

Le fermate/capilinea di queste linee verranno trasferite sui lati di via La Marmora, e anche in considerazione del senso di marcia potranno essere usate sia in Largo Cusano che presso il CDA.