A Pettinengo in arrivo altri tre defibrillatori

A partire dal 05/01/2023 saranno operativi tre defibrillatori a disposizione dei cittadini, oltre a quello già presente nella palestra comunale.

Saranno ubicati all’esterno dei tre ambulatori medici di Pettinengo: via Bellia, Selve Marcone e Vaglio Pettinengo. 16 volontari che hanno ottenuto l’abilitazione all’utilizzo con un corso indetto dal Comune di Pettinengo più altri 2 che già ne erano in possesso, saranno reperibili in sequenza a seconda della distanza dai defibrillatori e i loro contatti saranno indicati a fianco di ogni apparecchiatura. Speriamo di non dover mai utilizzare questi strumenti ma in caso di necessità la comunità deve essere pronta e attrezzata.

Approfitto della disponibilità dei volontari al servizio della cittadinanza per ringraziarli personalmente. Il volontariato deve e dovrà essere sempre la stella polare della nostra comunità.