Famiglie e tanti bambini all’Open Day della scuola di Cerrione

Nella mattinata di sabato 17 dicembre si è svolto l’Open Day presso la Secondaria di primo grado di Cerrione-Vergnasco. Numerosi bambini accompagnati dai genitori sono stati accolti da un clima festoso che li ha accompagnati per tutto il tempo della visita. Era presente la Banda Cittadina di Magnonevolo - di cui fanno parte alcuni alunni e la prof.ssa Ronsecco - che ha così intrattenuto i piccoli ospiti.

Dopodiché, i genitori insieme ai futuri alunni si sono spostati nell’aula della prima media in cui il Sindaco Anna Maria Zerbola ha illustrato i servizi offerti dal Comune di Cerrione e ha sottolineato la proficua collaborazione tra Comune e Scuola. È stato, in seguito, presentato l’Istituto dalla prof.ssa Rita Curzio, referente di plesso, che ne ha spiegato il funzionamento, le attività e i progetti. La prima parte di mattinata si è conclusa con la presentazione degli insegnanti.

A seguire, i protagonisti dell’evento sono stati i ragazzi delle medie: preparati dal prof. Tacchio in collaborazione con le docenti Curzio e Sgubin, hanno letto e interpretato un racconto di Gianni Rodari per poi passare in palestra, dove è stata eseguita una dimostrazione di alcune andature curata dalla prof.ssa Bertolotto. Infine, bambini e genitori sono stati salutati con un brano musicale suonato nuovamente dalla Banda di Magnonevolo. Docenti e alunni, divertiti e soddisfatti, si augurano di rivedere i bambini a settembre per iniziare un percorso educativo, didattico e inclusivo presso la scuola secondaria di Cerrione.