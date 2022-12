Bimba di soli tre mesi salvata dal virus sinciziale grazie all'ECMO al Regina Margherita

A soli tre mesi di vita, si è trovata in ospedale con un terribile virus sinciziale che le ha causato una brutta bronchiolite che le ha messo i polmoni fuori uso: la bambina è però stata salvata con un intervento rarissimo grazie all'Ecmo. E' successo grazie al team dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.La piccola era stata ricoverata presso l’ospedale di Magenta e da lì trasferita a Novara, nella Terapia Intensiva pediatrica.

Ma nonostante si fosse tentata qualunque strategia ventilatoria per trattare la gravissima insufficienza respiratoria conseguente all’infezione, i medici erano sono resi conto che questi trattamenti convenzionali non avrebbero avuto successo. Quindi è stato allertato l’”ECMO Team” pediatrico del Regina Margherita, che è giunto nella notte a Novara e ha impiantato un ECMO, un'assistenza respiratoria. Questa consiste in una pompa che, tramite una cannula a doppio lume, aspira il sangue venoso prima che questo entri nei polmoni malfunzionanti, lo ossigena, e lo rimanda nel circuito ematico del paziente. In questo modo la macchina riesce a sostituire completamente i polmoni garantendo degli scambi respiratori ottimali. Le condizioni cliniche della piccola paziente, di soli 5 kg di peso, si sono immediatamente stabilizzate, tanto da consentire il suo trasferimento in condizioni di sicurezza presso la Terapia Intensiva cardiochirurgica del Regina Margherita, con un'ambulanza appositamente attrezzata.

In questo modo è stato possibile trattare l’infezione e aspettare che i polmoni riprendessero a funzionare regolarmente. A questo punto, la graduale riduzione dei flussi della pompa è stata ben tollerata dalla piccola paziente e l’ECMO è stato rimosso con successo dopo 9 giorni di assistenza. Una bella avventura, resa possibile dalla possibilità di combattere il virus con un’arma non convenzionale. Una realtà che ribadisce l’altissimo livello professionale espresso dall'ospedale Regina Margherita, in grado di trattare anche le più severe forme di polmonite come quelle che negli ultimi tempi stanno mettendo a dura prova le pediatrie e le rianimazioni pediatriche nazionali. Ma anche un esempio di collaborazione multidisciplinare molto efficiente, che permette ai centri periferici di essere supportati efficacemente qualora i loro mezzi non fossero sufficienti a gestire i loro piccoli pazienti.