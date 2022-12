Biella, al via la marcia della pace fino a Oropa dopo due anni di stop (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Circa un centinaio di fedeli si è dato appuntamento un'ora fa in piazza Duomo, a Biella, per prendere parte alla tradizionale marcia della pace dal capoluogo fino al Santuario di Oropa. L'evento era stato sospeso negli ultimi anni a causa dell'emergenza pandemica.

Dopo un momento di raccolta e condivisione dedicato alla preghiera ecumenica, il corteo è partito alla volta di Oropa passando per via Italia, sotto lo sguardo vigile e attento dei cittadini. Sono previste soste alle chiesa parrocchiali di Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro. L'arrivo è previsto per le 22, dove avrà luogo la Santa Messa con il vescovo Roberto Farinella.