Via Rosazza a Chiavazza al buio in alcune ore, i residenti: “Accendete i lampioni, è pericoloso”

"Paghiamo le tasse ed è giusto che ci siano le luci lungo la via. Io e altre persone abbiamo rischiato di cadere in via Rosazza, a piedi, perchè in alcuni momenti della giornata i lampioni sono spenti.

Non so se sono programmate male, può essere: il fatto, che ho tra l'altro già fatto presente in Comune all'ufficio tecnico, è che alla sera intorno alle 18 e alla mattina prima delle 7 la via è buia perchè le luci si devono ancora accendere.

Ringrazio il Comune che abbia messo le luminarie per Natale, ma se questo vuole dire risparmiare nelle vie, allora meglio la sciare perdere il Natale e lasciare accesi i lampioni".