Slalom gigante: a Bielmonte la 2°Coppa Biella Città Alpina

Mercoledì 4 gennaio 2023 si svolgerà a Bielmonte la 2°Coppa Biella Città Alpina gara di slalom gigante organizzata dallo S.c.Biella valida come R.I. per le categorie allievi e ragazzi m/f della circoscrizione Biella Vercelli e Canavese a cui si aggiungeranno le categorie cuccioli e baby.

Circa 120 atleti disputeranno sulla pista Montecerchio la prima gara della stagione 2022/23 di sci alpino grazie alla disponibilità della società Icemont che ha messo a disposizione pista e risorse anche durante il periodo natalizio per allenamenti degli atleti locali Lo S.c.Biella nuovamente protetto nel mantenere viva l attenzione sugli sport invernali promuovendo e supportando atleti e famiglie in modo che una tradizione attiva da 1919 abbia continuità anche nel prossimo futuro.

Ed in occasione della 2°Coppa Biella Città Alpina, non è solo uno slogan di promozione turistica ma soprattutto un impegno a salvaguardare e mantenere integro l' ambiente montano, si è pensato di realizzare tutti i premi in legno, articoli realizzati da Lorenzo Coda Zabetta e di donare un larice per ogni partecipante che sarà piantumato nell'Oasi Zegna in modo da dare un segno tangibile al rispetto per l'ambiente.

La manifestazione è stata resa possibile dagli sponsor Emmeci dolciumi, Naturalboom bevande, Botalla formaggi alimentari, Viavai Sola Gianluca piante, Atl, Fondazione e C.r.Biella