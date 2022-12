500 spettatori per lo spettacolo di Natale asd Skating Biella, FOTO

Giovedì 22 dicembre, di fronte ad oltre 500 spettatori, si è svolto il tradizionale spettacolo di Natale dell’asd Skating Biella. Quest’anno le atlete hanno magistralmente portato in pista “Il Piccolo Principe”, capolavoro indiscusso di Antoine de Sainte- Exupéry.

Il pubblico ha potuto viaggiare nel mondo meraviglioso del piccolo principe, incontrando tutti i personaggi ad esso legati; anche il nutrito gruppo di principianti in solo tre mesi è riuscito a portare in pista ben quattro pezzi; le agoniste invece, ancora una volta hanno dimostrato le loro capacità e la loro preparazione. Lucrezia Recupero ed Emanuele Marelli, allenatore della squadra, si sono messi in gioco ed in poco tempo hanno montato uno splendido pezzo di coppia che ha emozionato il pubblico all’interno del palazzetto. La pluricampionessa mondiale Rebecca Tarlazzi ha portato in pista i due dischi che per la quindicesima volta l’hanno portata sul gradino più alto del mondo, lasciando il numeroso pubblico presente senza fiato.

Il presidente della società, Barbara De Pieri, è molto soddisfatta della riuscita dello spettacolo: “E’ stata una vera emozione vedere tutte quelle persone al palazzetto, siamo fieri di ciò che siamo riusciti a costruire in questo anno e stiamo già lavorando per la prossima stagione sportiva. Essere fermata al termine dello spettacolo e ringraziata dalla persone presenti per essere riusciti a trasmettere amore e serenità oltre ad aver emozionato il pubblico ci ha ripagato di tutti gli sforzi fatti per realizzare lo spettacolo”.

Gli allenatori Alessia ed Emanuele Marelli, insieme al preparatore atletico Costantino Iannaccone, stanno invece già lavorando per le prossime gare: una dovrebbe svolgersi nel mese di febbraio, mentre un’altra gara organizzata da MSP è già stata calendarizzata per il 18 ed il 19 marzo al Palapajetta. Mentre la squadra agonistica continuerà gli allenamenti anche durante le vacanze, i corsi riprenderanno il 9 gennaio.