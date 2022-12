Borriana, lettera di Fratelli d'Italia alla cittadinanza

Anche quest'anno a Borriana, Fratelli d'Italia, minoranza in Consiglio Comunale formata da Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco, ha inviato una lettera di auguri di Natale alla cittadinanza.

La lettera contiene inoltre il resoconto annuale dell'attività svolta durante quest'anno.

“Nel consiglio del dicembre 2021 – scrive Fratelli d'Italia - Abbiamo interrogato Sindaco ed Assessore competente chiedendo quali provvedimenti avessero adottato per limitare le folli velocità dei veicoli che sfrecciano lungo le strade del paese. Siamo rimasti senza parole della risposta del Sindaco “il nostro vigile è anche responsabile dello stato civile e dell’anagrafe, difficile che possa dedicare molto tempo alla vigilanza“. Invece nel Consiglio di aprile 2022 il primo cittadino ha detto che “potrebbe fare il vigile un giorno alla settimana“”.

“Abbiamo presentato un'interrogazione – aggiunge Fratelli d'Italia - per chiedere come si intenda risolvere il problema dei rifiuti di qualsiasi genere, specialmente in alcune zone di Borriana, che continuano a essere prese di mira da persone incivili. Nel consiglio di dicembre 2021, l’Amministrazione ha sostenuto che “non esistono casi eclatanti, ma bisognerebbe che ogni abitante provvedesse personalmente davanti a casa sua”.

“Abbiamo suggerito – continua Fratelli d'Italia - tramite una mozione, di presentare domanda di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che sostiene interventi per la tutela ambientale nei piccoli Comuni arrivando a finanziare euro 20.000 per ogni progetto. Nel consiglio di dicembre 2021, l'Amministrazione ha dichiarato che “è stato presentato un progetto per tamponare le case vicino alla scuola dall’esondazione della roggia, e che parte della somma è destinata ad acquistare sacchi di sabbia e un generatore “. Non siamo a conoscenza dell’evoluzione dell’intervento e, ci auguriamo che gli abitanti della zona non debbano subire altri danni alle loro abitazioni per omesso o ritardato intervento”

Nella lettera Fratelli d'Italia cita l'interrogazione con cui chiedeva l’attivazione del servizio Alert System , e quella relativa all'amianto: “Secondo noi Alert System sarebbe utile servirebbe ad informare tempestivamente i Borrianesi attraverso messaggi locali. Nel consiglio comunale dello scorso 30 novembre, l’Amministrazione comunica che “non esistono risorse finanziarie “, sebbene noi abbiamo sempre suggerito di attingere ai fondi PNRR. Quanto all'amianto, abbiamo chiesto se all’interno del municipio vi siano manufatti con presenza di amianto. Sempre nel consiglio del 30 novembre, ci hanno comunicato che “il paese non dovrebbe avere manufatti, coperture o altro di amianto “, e che saranno fatti controlli aerei con l'utilizzo di droni”.

Altro argomento che tratta la lettera è lo Younion–Unity in Diversity Project, progetto europeo cofinanziato dalla Comunità Europea, a cui Borriana ha partecipato, insieme ad altri 5 comuni del Basso Biellese, nella città di Kilkis in Grecia, dove sono andati una cinquantina di giovani: “Abbiamo chiesto quanti ragazzi di Borriana hanno partecipato e siamo rimasti basiti dalla risposta del Sindaco. Il rappresentante del comune di Borriana era un consigliere comunale di Roppolo delegato dal Sindaco. Niente da eccepire sulla legittimità del comportamento, ma, alla nostra richiesta che questo rappresentante venisse a relazionarci sul suo soggiorno a Kilkis, la risposta della maggioranza è stata “non è necessario che venga in consiglio: è stata sufficiente la sua relazione al Sindaco ai suoi sodali“. Il diniego di conoscenza nei nostri confronti è aggravato dal fatto che si riversa verso la cittadinanza che ha diritto di sapere come viene rappresentato il Suo paese all’esterno”.

Altre mozioni hanno riguardato l'adesione alle iniziative di Coldiretti e il gettone di presenza dei consiglieri comunali: “Abbiamo chiesto l'impegno del Sindaco e tutto il Consiglio Comunale contro il cibo sintetico: mozione che, quando sarà discussa e approvata, sarà inviata al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste in modo che il Comune di Borriana dimostri di salvaguardare i prodotti tipici del territorio. Quanto al gettone di presenza, con una mozione accolta da tutti i consiglieri, abbiamo inserito la Parrocchia di Borriana, quale beneficiaria pro quota, insieme al tutte le associazioni, dello stesso gettone cui rinunciano tutti i consiglieri”.

La lettera di chiude parlando del revisore comunale dei conti e della tempistica di discussione delle interrogazioni della minoranza: “Nell'ultima relazione, il revisore dichiara, “Il Comune non ha possibilità di fare investimenti”. Non abbiamo fondi disponibili nell’avanzo di amministrazione perché i cittadini morosi non versano TARI per 76.137,71 euro, e fitti per 11.700 euro. Tutto ciò è sintomatico della scarsa capacità di recupero dei crediti. E’ doveroso informare che la maggior parte dei consigli comunali sono stati portati a termine perché il nostro gruppo non ha fatto mai mancare il numero legale, con la nostra puntuale presenza e rispetto delle Istituzioni. Infine, prendiamo atto che le nostre interrogazioni ottengono risposte scritte nei termini, ma vengono discusse in aula molti mesi dopo, spesso vanificando il nostro operato”.