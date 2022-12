I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 30, 31 dicembre e 1 gennaio

Venerdì 30 dicembre

- Valdengo, auguri in musica alle 21 in chiesa con il Coro di Valdengo e al termina una fetta di panettone in compagnia

Sabato 31 dicembre

- Biella, marcia della pace fino a Oropa, ritrovo 17,30 davanti al Duomo, 18 partenza a piedi per Santuario, 20,30 passaggio al Favaro, 22,30 messa officiata dal Vescovo Roberto.

- Valdilana, Classica podistica di San Silvestro, 2 i percorsi su STRADA; km. 8.30 per la regionale agonistica FIDAL e marcia a passo libero non competitiva di 4 km circa. Il ritrovo è presso Piazza Chiesa Matrice alle ore 8.30, mentre la partenza avverrà alle ore 10.00.

- Biella, dalle 22,30 Teatro Sociale Villani Biella in scena stagione 2022-23: Benvenuto 2023. Alla scoperta di Morricone

- Magnano, dalle 20 Chiesa di Santa Marta Concerto di Capodanno di Musica Antica a Magnano

Domenica 1 gennaio

- Valdilana, Ponzone, Cinema Comunale Giletti, Film: Strange world - Un mondo misterioso alle 16