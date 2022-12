Educazione finanziaria: cresce l'interesse degli aspiranti investitori per la formazione

L'incertezza negli ultimi mesi ha fatto da sfondo ai mercati finanziari così come ha caratterizzato un quadro macroeconomico in costante deterioramento: difatti, nonostante il recente recupero dei corsi delle principale asset class, i rendimenti year to date rimangono ampiamente in territorio negativo e le prospettive per il futuro prossimo restano ancora indecifrabili.

Lo stesso discorso vale per la congiuntura che, a fronte di qualche impercettibile segnale di miglioramento sul fronte inflazione, rischia di essere impattata da una recessione a livello globale di cui ancora non è possibile tracciare i tratti salienti.

È in un contesto di tale complessità che cresce il numero di investitori, in particolare quelli con poca o nessuna esperienza nella gestione dei risparmi personali, che cerca rifugio nell'educazione finanziaria, al fine di far propri gli strumenti essenziali per la costruzione di una corretta pianificazione.



A cosa serve l'educazione finanziaria

La costruzione di una asset allocation equilibrata è un esercizio di non semplice esecuzione persino per chi ha una certa perizia in questa particolare area di interesse, ma in uno scenario come quello appena introdotto il livello di difficoltà aumenta sensibilmente.

Difatti, i valori raggiunti dall'inflazione nelle economie sviluppate sconsigliano la definizione di allocazioni troppo conservative o il conferimento della liquidità in soluzioni che non prevedono alcuna remunerazione del capitale. Il comparto più resiliente nei contesti iperinflattivi è quello azionario: una classe di investimento che richiede tuttavia un adeguato profilo di rischio e orizzonte temporale, senza dimenticare la padronanza dei concetti teorici che ne regolano il funzionamento.

La società di formazione finanziaria Alfio Bardolla, punto di riferimento nell'ambito della didattica applicata agli investimenti, nasce proprio con lo scopo di fornire agli utenti tutta una serie di strumenti utili nella gestione dei risparmi personali, così da diventare autonomi nella fase decisionale e nell'esecuzione delle strategie operative.

Sul portale ufficiale della società è possibile aderire a molteplici servizi, che spaziano su tantissime aree di interesse: gli utenti hanno infatti a disposizione un'ampia scelta tra eventi dal vivo – sia convention sia sessioni individuali – e prodotti didattici, sia su supporto fisico sia su supporto digitale.

Gli argomenti trattati nella varie sezioni del sito variano dal campo degli investimenti mobiliari al settore degli investimenti immobiliari, con un solo obiettivo finale: rendere il fruitore della formazione finanziariamente indipendente. All’attività core dell'azienda si aggiunge un'area di approfondimento, in cui vengono proposti contenuti estremamente interessanti, riguardanti tematiche di nicchia comunque legate al mondo degli investimenti.





L'importanza della formazione per tutelare il proprio patrimonio

L’educazione finanziaria rappresenta, nella fattispecie, l'insieme di informazioni e di conoscenze, senza le quali sarebbe impensabile gestire con consapevolezza il proprio patrimonio.

Inoltre, si rivela un supporto irrinunciabile nella programmazione delle spese di una persona – o di un nucleo familiare – che voglia ottimizzare i flussi di entrata e di uscita, cercando di sfruttare un contesto particolarmente favorevole.

Si pensi, per esempio, alla pianificazione di un’operazione immobiliare, con la stipula di un contratto di mutuo ipotecario con tassi molto vantaggiosi oppure alla sottoscrizione di un fondo di previdenza, per abbattere la base imponibile del reddito, integrando al contempo la prestazione pensionistica al cessare dell'attività lavorativa.

La conoscenza che deriva dall'educazione finanziaria rappresenta un elemento fondamentale non solo per la gestione dei risparmi personali, ma anche per la costruzione di un sistema di autodifesa in un settore che può nascondere molte insidie, soprattutto per i principianti.

Capire il corretto funzionamento di uno strumento finanziario, permette di valutare e distinguere tutti i rischi connessi alla sua natura: grazie a questa capacità ciascun investitore, nel caso gli venga proposta una qualsiasi forma di allocazione del capitale, è in grado di individuare un comportamento poco trasparente da parte del proponente.