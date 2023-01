Come avviare una startup oggi: che cosa serve per diventare imprenditore

Al giorno d’oggi chi vuole fare impresa e diventare un imprenditore, spesso inizia da una startup. È un termine che si incontra sempre più di frequente quando si parla di imprenditorialità perciò vale la pena andare a capire come si avvia una startup ma anche quanto si può guadagnare e le sfide che ci si trova ad affrontare in un futuro sempre più vicino.

Qual è l’investimento inziale per avviare una startup

Per avviare una startup, ovviamente, ci vuole un certo investimento economico iniziale. Molti che si rivolgono a esperti di consulenza per capire come muoversi, pongono subito questa domanda a cui però non c’è una sola risposta, infatti, l’investimento iniziale per avviare una startup dipende soprattutto dal tipo di business. Tuttavia, si può affermare che un investimento di mille euro è proprio il minimo. La cifra poi sale fino a 50.000 euro. Insomma, la variabilità è molto alta perciò la consulenza è sempre utile, motivo per cui sono in rialzo le azioni Accenture in borsa e sul mercato.

Quanto si guadagna con una startup

Dopo aver parlato brevemente dell’investimento inziale per avviare una startup, arriva il momento di parlare di quando si possa guadagnare. In genere, si può dire che la reddittività inizia con il secondo anno. Per recuperare l’investimento inziale, infatti, ci vogliono circa due anni di attività, seppur con grandi varianti in base al campo di attività. Per esempio, chi opera in campo legale raggiunge anche solo dopo un anno il BEP che invece è più lontano nel tempo per chi si dedica al marketing e PR.

Quali sfide riserva il futuro per una startup

Quando si tratta di avviare una nuova impresa, ci sono diverse sfide che bisogna esser pronti ad affrontare perciò vanno messe in conto fin da subito se non si vuole soccombere. Ovviamente, dopo aver concretizzato la propria idea di business con un plan, bisogna fare i conti con cos e più terra terra, a iniziare dalle incombenza burocratiche. Le scartoffie per aprire, la dichiarazione dei redditi e simili sono il pane quotidiano per chi fa impresa. La contabilità da tenere richiede l’intervento di un commercialista che agevola, ma non fa tutto lui. Per questo motivo, chi vuol fare l’impeditore dovrebbe avere qualche bel rudimento di economia e gestione aziendale altrimenti potrebbe uscire pazzo.

Sfide come quelle appena viste ma anche la crescita aziendale e lo studio delle migliori strategie, si affrontano tramite la digitalizzazione che agevola ogni imprenditore. Se per le imprese già avviate la transizione digitale è la risposta per stare a galla e uscire dalla crisi, per le nuove startup il digitale è la risorsa per emergere e affermarsi sul mercato. Tramite la digitalizzazione, i processi sono semplificati. Basti pensare a quanto sia comodo per un cliente pagare con il bancomat sempre e ovunque, anche quando si parla di un’attività di vendita diretta di prodotti agricoli in alta montagna.