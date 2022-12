Graglia, a fuoco un cassonetto, lo spegne la Polizia Locale

Principio di incendio ieri a Graglia, in località Bertoletto, in un cassonetto della raccolta dei rifiuti indifferenziata di proprietà del Comune.

A spegnere le fiamme, che non sembrano comunque avere origine dolosa, è stato il personale della Polizia Locale. Il danno non è al momento stato quantificato e non è coperto da assicurazione ma comunque di lieve entità.

L'area è in ogni caso dotata di sistema di video sorveglianza, quindi saranno visionate le immagini per risalire all'accaduto, ma non sono stati rilevati fortunatamente danni a persone o a cose. Procede a indagare sull'accaduto la stazione dei Carabinieri di Netro.