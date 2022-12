E' successo oggi venerdì 30 dicembre intorno alle 19,25 a Biella in via Trieste: un bambino di appena 2 anni e mezzo è rimasto chiuso in cucina, e i genitori non erano più in grado di entrare e di farsi aprire.

Per questo motivo, papà e mamma hanno chiamato il 112, e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che prontamente hanno aperto la cucina e gli animi di tutti si sono tranquillizzati.