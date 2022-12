Autisti indisciplinati a Biella: in un anno poco meno di 6 mila le auto pizzicate senza ticket della sosta a pagamento

Nel 2021 le multe che erano state fatte a Biella erano circa 19 mila. Fermandosi alla prima settimana di dicembre, a Palazzo Pella ne risultano oltre 18 mila dall'inizio del 2022. La curiosità è però che a fare la parte del leone sono state quelle che sono state fatte ai conducenti delle automobili che hanno parcheggiato negli stalli a pagamento e non hanno esposto il ticket: 5.722. Altri 1.160 sono stati invece trovati con il biglietto scaduto.

Anche per quanto riguarda la Ztl, anche se i numeri sono decisamente inferiori, a Biella gli indisciplinati sono tanti: in un anno sono state fatte infatti 2.800 multe per non avere prestato attenzione alle telecamere.

Impennata di multe anche ai conducenti di mezzi trovati a viaggiare su strada con l' assicurazione scaduta, che da 7 che erano nel 2021, in seguito ai controlli effettuati con il Targa System, sono passate a 32 quest'anno. Da 22 sono salite invece a 87 quelle che riguardano le revisioni. In 70 persone sono invece state pizzicate alla guida con il telefonino e 40 senza cintura.

Importanti i numeri dei conducenti delle automobili che sono stati multati perché sostavano negli stalli dei disabili (100) e in quelli dei bus. In questo ultimo caso da 41 che erano nel 2021, sono passati a 197 nell'anno che sta per concludersi.

“Dai numeri risulta evidente che non è nostra intenzione fare cassa – commenta l'assessore alla Polizia Locale e Vice Sindaco Giacomo Moscarola - . L'aumento delle multe date perché si parcheggia negli stalli dei disabili e dei bus dimostrano le nostre priorità: non va bene che un bus non possa fermarsi nel suo spazio riservato, perché se per esempio deve scendere una persona con problemi di deambulazione come fa? E poi circolare senza assicurazione o con assicurazione scaduta, anche questo può rappresentare un pericolo per sé e per gli altri”.