S. Natale 2022 e oltre...

"Un pomeriggio d'estate di oltre trent'anni fa. Mia figlia sta facendo bolle di sapone, io cerco di farne, per lei, di più grandi. Riesco a fotografarne alcune. Sfera perfetta, iridescente, fragile e in stato precario. Gioco per bambini ma non solo, studiate anche da fisici e matematici.

Alla ricerca di qualche mia fotografia per creare il solito "biglietto" natalizio e disperando ormai di trovarne, mi son capitate sott'occhio queste due diapositive (allora non c'erano ancora fotocamere digitali); mi son soffermato a riflettere. Mi si chiederà: "Che relazione possono avere col Natale un pomeriggio d'estate e bolle di sapone?". In effetti... sembrerebbe nessuna ma l'osservarle mi ha portato a fare un parallelo tra queste bolle e quella che ci siamo costruita noi stessi e in cui ci siamo rinchiusi, fragile e precaria come quelle, pronta a scoppiare per la nostra sconsideratezza o anche solo per il ghiribizzo di qualcuno che magari un mattino si alzi col piede sbagliato.

E questo, chissà, magari poiché le parole di colui di cui a Natale ricordiamo la nascita sembrano buttate al vento.

Quanto agli auguri, da tempo ripeto che l'unica utilità che possano avere è quella di far sapere a coloro che li ricevono che ci si ricorda di loro. Non saranno certo i miei auguri a far andar bene le cose. Con tutti gli auguri che si sprecarono a fine 2019, a inizio 2020 arrivò il covid. C'è piuttosto da sperare in un rinsavimento di tutti noi che mantenga integra la "bolla".

Saluto cordialmente e che questa speranza sia anche la vostra. M'hanno anche detto però che un pessimista è un ottimista... ben informato".