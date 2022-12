Pedemontana Masserano - Ghemme, Cirio e Gabusi: "Un'agognata vittoria"

La Pedemontana Masserano-Ghemme si farà. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture Mattero Salvini, gli scorsi giorni.

«Per noi è un’agognata vittoria - commentano Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte e Marco Gabusi assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Opere pubbliche - E' una notizia che arriva dopo un lungo e complicato percorso, di dialoghi e trattative, che ci ha tenuti con il fiato sospeso fino ad oggi».

Dopo 22 anni di attesa si avvera quindi un sogno del Piemonte che porterà a uscire dall'isolamento il territorio del Biellese: «Tra le 21 opere sulle quali il Governo ha intenzione di accelerare la realizzazione c'è proprio il collegamento tra l'autostrada A4 e la A26 - affermano Cirio e Gabusi -. Ci sono a disposizione 384 milioni di euro accantonati per la realizzazione dell'opera. Un progetto richiesto da residenti ed aziende da tempo con cui si sbloccherà un nodo viario strategico».

Un percorso burocratico che ha richiesto anni di lavoro e concertazione da parte della Regione con il Governo: «Nei mesi di agosto e settembre, si era palesata una proposta da parte di Anas e Ministero delle Infrastrutture che avrebbe definanziato parzialmente, 100 milioni di euro, l’opera. Ci siamo opposti in tutte le sedi istituzionali e abbiamo rappresentato immediatamente al nuovo Ministro Salvini e al suo Vice Rixi la situazione - ripercorrono Cirio e Gabusi - Abbiamo trovato interlocutori attenti che si sono subito messi al lavoro per far ripartire l’iter amministrativo e oggi siamo felici di questo grande successo per la nostra Amministrazione, ma soprattutto per il futuro della nostra regione».