Dal Nord Ovest - Rapinano giovane dopo l’uscita da un locale, poi escono di strada

I Carabinieri della Stazione di Gravellona Toce hanno denunciato due pluripregiudicati residenti nel Piacentino per rapina aggravata in concorso ai danni di un giovane residente nel Cusio.

Le indagini dei carabinieri sono scaturite dalla denuncia di patita rapina sporta dal giovane la mattina del 9 novembre scorso. Il 38enne ha raccontato ai militari che la sera prima, in tarda notte, dopo essere uscito da un locale notturno di Gravellona ed essersi incamminato a piedi in direzione della propria residenza, era stato aggredito da dietro con un violento spintone e, una volta rovinato in terra, mentre un individuo ignoto lo teneva bloccato al suolo un altro gli sfilava il portafoglio fuggendo immediatamente nelle limitrofe strade buie, senza che la vittima potesse rendersi conto di chi lo aveva aggredito.

I giorni successivi i carabinieri, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, potevano effettivamente notare, nel luogo limitrofo alla rapina, dapprima il passaggio della vittima seguito da due individui che, dopo pochi istanti, ripassano in direzione opposta con passo accelerato, come se stessero scappando.

Venivano analizzate anche le registrazioni dei nominativi all’interno del locale notturno per accertare il numero e identità degli avventori. Inoltre veniva acquisito lo storico dei pagamenti effettuati con carte di credito nel locale anche per ricostruire e cristallizzare i movimenti della vittima la sera dell’aggressione. È a questo punto che è emerso un primo elemento fondamentale, ovvero la presenza nel locale di un cliente non abituale, residente nel piacentino, che era in compagnia di un amico che, in orario successivo alla rapina, avevano effettuato diversi pagamenti, cinque in tutto, con una carta di pagamento che corrispondeva a quella utilizzata dalla vittima quando si trovava ancora all’interno del locale.

Analizzato il nominativo di questo soggetto, un 20enne residente nel piacentino, è emerso il suo chiaro profilo criminale. Non solo, la mattina stessa del 9 novembre, qualche ora dopo i fatti, il pregiudicato rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale autonomo in località Pettenasco, nella limitrofa provincia di Novara. I carabinieri di Arona, intervenuti sul sinistro denunciavano il pregiudicato per guida in stato di ebrezza, guida senza patente e lesioni personali gravissime, poiché la persona che era in sua compagnia, un altro pregiudicato 26enne residente come lui in provincia di Piacenza e che aveva passato la serata con lui, aveva riportato lesioni gravissime.

Acquisite le foto segnaletiche dei due pregiudicati, questi venivano riconosciuti dai dipendenti del locale notturno come quelli che avevano effettuato i cinque pagamenti con la carta di credito risultata di proprietà del rapinato. In particolare avevano effettuato i pagamenti con importi di 50 euro in modo da poter passare la carta senza inserire il PIN. Una volta usciti dal locale, dopo le ore 3 del mattino, si erano disfatti della carta, successivamente rinvenuta in terra poco distante dal locale, ed erano partiti con il veicolo del più giovane dei due, per poi rimanere coinvolti nel grave incidente stradale. All’esito delle risultanze investigative i carabinieri della Stazione di Gravellona hanno quindi denunciato i due per rapina aggravata in concorso.