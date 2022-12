Vigliano: anziano perde il controllo dell'auto e abbatte parapedoni e cartellonistica

Incidente stradale ieri mercoledì 28 dicembre a Vigliano, dove un anziano ha perso il controllo dell'auto e ha divelto parapedoni e cartellonistica.

Sul posto, oltre ai Carabinieri che si cono occupati dei rilievi di rito e della viabilità, si è recato anche il sindaco per accertare il danno.

Fortunatamente, il 94enne alla guida residente a Biella non sembra avere riportato ferite, ma è stato comunque portato al Pronto Soccorso in via precauzionale vista l'età.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.