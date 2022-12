Vandali in azione nella notte di martedì 27 dicembre a Ronco.

Ignoti si sono introdotti nella palestra comunale in uso alla parrocchia San Michele in piazza Vittorio Veneto, e una volta forzata la porta di ingresso, hanno prelevato un estintore che hanno in seguito svuotato nel parco del vicino parco giochi in via IV Novembre.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vigliano.