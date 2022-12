L'incendio di Capodanno all'Alpe Cavanna scoppiò per i botti, scoperto il presunto responsabile

L'incendio di Capodanno all'Alpe Cavanna scoppiò per i fuochi d'artificio, scoperto il presunto responsabile

È stato individuato il presunto responsabile del devastante incendio che, nel corso della notte di Capodanno e l'intera giornata del 1° gennaio 2022, aveva distrutto 115 ettari di terreno, tra pascoli e area boschiva, sull'Alpe Cavanna, nel territorio di Donato. Le prime chiamate erano arrivate 20 minuti dopo la mezzanotte: a lanciare l'allarme alcuni cittadini che avevano notato le fiamme in una zona impervia, tanto che era stato necessario l'impiego di mezzi aerei, come elicotteri e canadair, e di numerosissime squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco e AIB.

L’uomo, come si evince dalla nota stampa inviata dalla Procura di Biella, “sarebbe responsabile del reato di incendio boschivo scaturito dall’accensione di una batteria di materiale pirotecnico, fatto scoppiare in un contesto in cui la suscettibilità all’incendio era elevata”. A fornire ulteriori dettagli questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il procuratore Teresa Angela Camelio, affiancata dai comandanti del gruppo Carabinieri Forestale di Biella e Sordevolo e dagli uomini del Nucleo NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) dei Vigili del Fuoco.

“In un primo momento, data la zona isolata e poco raggiungibile, si è pensato che l'origine dolosa dell'incendio fosse finalizzata alla bonifica dei pascoli – spiega il procuratore Camelio – Ma, grazie all'attività d'indagine della Forestale, si è capito che poteva trattarsi di un evento collegato all'accensione di fuochi d'artificio, sparati in un'area dove le condizioni meteo erano particolarmente favorevoli alla propagazione di un possibile incendio”.

Una festa di Capodanno con tanti di botti per festeggiare il nuovo anno ma finita male, con numerosi ettari di superficie, andati completamente a fuoco. Fin da subito, sono state effettuate perquisizioni in loco, raccolte testimonianze, analizzati i tabulati telefonici, sequestrati nonché comparati i diversi reperti trovati sul posto con quelli acquisiti dall'indagato. “Importante anche la solerzia e il senso civico dei cittadini che, fin dalle prime ore, ci hanno permesso di circoscrivere e identificare l'area dove il rogo è scaturito – sottolinea il maresciallo Sonia Collè dei Carabinieri Forestali di Sordevolo – Ciò ci ha permesso di comprendere quale fosse l'origine dell'incendio”.

Favorito anche da alcune condizioni meteo, eccezionali rispetto alla classica stagione invernale. “Sono zone – precisa Collè – ricoperte abitualmente dalla neve. Ma il 2021 è stato l'anno meno piovoso delle ultime 60 stagioni. Invece della neve, solo vegetazione secca. Inoltre era presente quella notte un vento estremamente caldo. Le scintille dei botti, ricadute sul terreno, hanno attecchito fin da subito e le folate hanno favorito e allargato il fronte del fuoco. Una situazione che si sarebbe potuta arginare se il responsabile avesse chiamato fin da subito i Vigili del Fuoco: probabilmente queste conseguenze si sarebbero potuto risparmiare”.

Ed è rilevante, infatti, il danno economico, come riportato dal procuratore Camelio: “Si parla di una cifra inferiore ai 25mila euro tra costi di spegnimento, uso dei mezzi aerei e delle forze di terra (circa 56 uomini impiegati ndr) ed eventuali danni dei proprietari dei terreni colpiti. Senza dimenticare quelli aggiuntivi, derivanti dai mancati introiti, e ambientali, che si potranno quantificare solo nei prossimi anni”. Decisiva, però, secondo il procuratore Camelio “l'ottima collaborazione tra Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Procura su una materia attentamente attenzionata e particolarmente sentita in tutto il territorio biellese”.