Incendi in aumento nel Biellese, ecco i numeri del 2022

Incendi in aumento nel Biellese rispetto all'anno precedente. A dirlo, nel corso della conferenza stampa di oggi, 29 dicembre, il tenente colonnello Francesco Melosu, comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Biella.

Diversi i dati diffusi: in particolare, sono stati 33 gli incendi nel 2022. 30 di origine dolosa, con una persona identificata e segnalata alla Procura; 3 colposi, con l'identificazione di 2 soggetti responsabili. Inoltre, sono andati bruciati 337 ettari di terreno, di cui 159 di superficie boscata. Nel 2021, invece, erano stati solo 10 i roghi, con 50 ettari di superficie boscata colpita dal fuoco su un totale di 57 nel corso dell'anno. Infine, le aree più colpite risultano essere l'intera Valle Elvo e l'alta Valsessera (Pray e zone confinanti).

“L'attività svolta dai reparti forestali è stata importante, attenta e meticolosa. Ha portato alla conclusione positiva delle indagini – sottolinea il tenente colonnello Melosu, a seguito dell'identificazione del presunto responsabile del rogo dell'Alpe Cavanna, avvenuto il 1° gennaio 2022 - Siamo tutti soddisfatti di questo risultato, spero che diventi un deterrente per chi volesse anche quest'anno far esplodere simili botti in zone a rischio”.