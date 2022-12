Davide Dato ritorna a Vienna per il Concerto di Capodanno 2023

Continuano i successi per il ballerino biellese Davide Dato. Dopo il premio “ASI Italiani nel Mondo” dello scorso anno, Davide viene nominato “Danzatore dell'anno 2022” dalla rivista tedesca “Tanz”.

L’agenda vede l’artista biellese, appena ritornato dall’Argentina dove era stato invitato come “Primo Ballerino Ospite” per interpretare il ruolo del Principe nello “Schiaccianoci” nella versione di Rudolf Nureyev al Teatro di Buenos Aires. Il Colón è uno dei teatri d'opera più grandi al mondo, nonché il principale dell'intero continente sudamericano.

Un’esperienza professionale davvero straordinaria e le prime dichiarazioni di Dato lo confermano:

“E´stata la mia prima volta in Argentina, ero molto curioso di conoscere questa cultura, ma mai mi sarei immaginato di vivere dei giorni così speciali! I miei due spettacoli erano programmati per il 18 e 21 di dicembre. Purtroppo, per ragioni di ordine pubblico, la folla strabocchevole nella straordinaria festa organizzata dagli argentini per i successi della loro Nazionale, hanno indotto le Autorità locali a sospendere tutte le attività pubbliche e cancellare quindi anche il nostro spettacolo”.

In compenso è stato davvero grande il successo per la rappresentazione del 21 dicembre che ha visto danzare Davide Dato insieme a Maria Yakovleva, anche lei prima ballerina dell’Opera di Stato di Vienna (con la quale si esibirà anche al concerto di Capodanno 2023) nello Schiaccianoci di Rudolf Nureyev.

Il giorno dopo lo spettacolo il quotidiano “Clarín”, il principale quotidiano dell'Argentina e dell'America Latina, pubblica:

“Lo Schiaccianoci, al Colón, di mercoledì 21 ha visto protagonista Davide Dato, dell'Opera di Vienna, che ha stupito tutti. Nel ruolo del Principe è un artista fuori dal comune. Era da tempo che non si vedeva un ballerino così straordinario sul palcoscenico del Teatro Colón. La sua tecnica è magistrale, ma questo è solo un dettaglio. Ancora più abbaglianti, sono la sua espressività e la sua assoluta presenza scenica.”

Davide Dato, primo ballerino dell´Opera di Vienna dal 2016, si esibirà per la nona volta al Concerto di Capodanno che potremo vedere, trasmesso in mondovisione da Vienna, il primo gennaio su RAI 2 alle 13:30 dopo il Tg.

La popolarità del tradizionale concerto della Filarmonica di Vienna, che si tiene dal 1939 il primo giorno dell’anno nella magnifica sala dorata del Musikverein di Vienna, ne fa uno degli avvenimenti musicali più seguiti al mondo, diffuso dalle emittenti di 90 paesi, con un pubblico stimato di 50 milioni di spettatori in ogni parte del globo.

Come ogni anno, Il Corpo di Ballo dell´Opera di Vienna si esibirà al Concerto. Quest´anno vedremo l´italiano Davide Dato esibirsi in tutte e 3 le danze programmate nel Concerto.

Per questa edizione, sia i costumi che le coreografie sono in mani inglesi. Ashley Page coreografa le performance di danza degli undici solisti in modo elegante e umoristico, mentre i costumi del balletto sono disegnati da Emma Ryott.

Le parti danzate, riprese per la tv già lo scorso agosto, sono una polka e due valzer, saranno presentate per accompagnare tre brani selezionati del concerto che sarà diretto da Franz Welser-Möst. "Perle d'amore" di Josef Strauss è il titolo dell'elegante valzer, che è stato girato nel palazzo rococò di Laxenburg e nel suo parco. Per la polka veloce "Auf und davon" di Eduard Strauss, invece, ha fatto da cornice il padiglione del giardino dell'Abbazia di Melk che, con una grande dose di umorismo, racconta la storia di una farfalla intelligente con una coppia danzante che vede Davide protagonista. Il terzo e ultimo intermezzo di danza, che sarà eseguito nel finale del concerto, è stato creato nelle sale interne del monastero di Melk, alcune delle quali non sono aperte al pubblico, e sarà sulle note del leggendario Walzer “Sul bel Danubio blu di Johann Strauss jr”.