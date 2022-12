Al Relais Santo Stefano a Sandigliano, Biella, un menu speciale per Capodanno

Un Capodanno in serenità e relax senza dover pensare a nulla è possibile al Relais Santo Stefano, per trascorrere un ultimo giorno dell'anno davvero speciale. Un ricercato menu con gli abbinamenti dei vini compresi nella proposta ti accompagnerà al 2023 nel migliore dei modi, non senza musica dal vivo nella sala Oropa che verrà allestita per l'occasione.

Per prenotazioni e informazioni su eventuali pernottamenti presso la struttura Relais Santo Stefano è a completa disposizione con offerte esclusive https://relaissantostefano.com/contatti/ o telefonare allo 015 249 6154. Ma quali sono le proposte del menu di Capodanno? Tra gli antipasti Relais Santo Stefano servirà un cubo di salmone marinato alla zenzero, cialda di riso nero, salsa alla zafferano e spuma di tapinabour pan brioche al pistacchio, anatra affumicata, fois-gras e mela caramellata. Tra i primi saranno invece serviti tortelli di branzino all'arancia, crema di patate viola e scalogni, mentre come secondo morbido vitello in salsa tartufata, gratin di patate dolci e spinacino.