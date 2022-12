Centri Vaccinali COVID ASL BI, giorni e orari di apertura durante le festività

- Ufficio di Igiene (SISP), presso il Dipartimento di Prevenzione via don Sturzo, 20 Biella APERTURA STRAORDINARIA lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 accesso diretto dalle ore 10.00 alle 12.00

- Biver Banca via Carso, 15 – Biella apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 19.00 tranne:– giovedì 29 dicembre 2022 chiusura ore 14.00– venerdì 30 dicembre 2022 chiusura ore 14.00– da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio 2023 chiuso– lunedì 9 gennaio 2023 riapertura dalle ore 09.00 alle 19.00

- Ospedale degli Infermi via dei Ponderanesi, 2 – Ponderano apertura 29 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle 19.00.Il sabato e la domenica sono tutti chiusi.

QUARTA DOSE

È possibile effettuare la pre-adesione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it alla quarta dose per la fascia d’età 12-59 anni, maturati i tempi dall’ultima somministrazione o dalla positività al COVID (120 giorni). Gli interessati possono richiedere la quarta dose anche nelle Farmacie aderenti o al proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore.

Nelle scorse settimane sono poi iniziate le chiamate dirette agli over 60 che non hanno ancora pre-aderito, tramite SMS di convocazione presso uno dei Centri Vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali. In alternativa è possibile prenotare la quarta dose in una Farmacia aderente o presso il proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore.

QUINTA DOSE

Da mercoledì 26 ottobre 2022 gli over 80 e 60-79enni non fragili che abbiano maturato i termini possono effettuare la pre-adesione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it oppure prenotare la quinta dose in una Farmacia aderente o presso il proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore. Lunedì 24 ottobre inoltre è iniziata la raccolta delle adesioni tra gli ospiti delle RSA e la chiamata diretta per i soggetti fragili over 60.

PER INFORMAZIONI E PRE-ADESIONI