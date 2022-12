La Diocesi di Biella si unisce in preghiera con tutta la Chiesa per sostenere Benedetto XVI

"Carissimi, il Papa emerito Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. “La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri”, dicono fonti in contatto con l’ex monastero Mater Ecclesiae. Ieri mattina, al termine dell’Udienza generale del mercoledì mattina, Papa Francesco aveva chiesto “a tutti una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.Accogliendo questo invito di Papa Francesco anche la nostra Diocesi si unisce in preghiera con tutta la Chiesa per sostenere il Papa emerito in questo momento di prova. Personalmente desidero esprimere la mia vicinanza al Pontefice emerito per il suo illuminato Magistero e per il suo straordinario Pontificato, ringraziandolo per i suoi insegnamenti ad amare e servire la Chiesa anche nel momento in cui con la rinuncia dell’esercizio del ministero petrino si era ritirato in silenzio e in preghiera nel monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, dove ha continuato ad offrirsi al Signore immolando la sua anzianità e infermità. Il Signore lo ricompensi per la sua testimonianza e lo sostenga in questo momento di prova".