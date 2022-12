Biella e Gaglianico dicono "no" ai botti di Capodanno

Si avvicina Capodanno, e i Comuni del Biellese stanno lavorando alle ordinanze per vietare i botti nel centro storico, o dove siano presenti persone, animali, vicino ad abitazioni o ovunque possano recare disturbo, danno o molestia.

A Biella, in particolare, l'ordinanza da qualche anno non c'è in quanto la disposizione è contenuta nel regolamento di Polizia Urbana.

"Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e/o dall’Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso". Recita il documento. E' chiaro: è l'articolo 16 del Regolamento di Polizia Urbana sul divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio di qualunque genere che alleggerisce la burocrazia per il Comune, visto che in questo modo non è necessario fare un'ordinanza ad hoc per vietare i botti. E l'articolo non finisce qui, perchè stabilisce anche che: "La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, la cessazione dell’attività vietata e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi".

"Si tratta di una disposizione che avevamo inserito proprio quando abbiamo rivisto il regolamento - spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola - , per evitare di fare tutti gli anni la stessa ordinanza".

A Gaglianico il Sindaco Paolo Maggia ha firmato l'ordinanza ieri, mentre a Candelo con molta probabilità sarà firmata in questi giorni.