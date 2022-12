Tiziano Revolon nuovo presidente del GE Lessona

Martedì 21 dicembre si sono svolte, presso la sede del Volontariato lessonese, l’elezione del nuovo presidente del G.E LESSONA. In data 4 novembre l’attuale presidente MAZZON WALTER per raggiunti limiti di età, aveva comunicato le proprie dimissioni, dopo ben 54 anni di onorato impegno al servizio dell’Associazione, nella diffusione della marcia alpina di regolarità e nell’organizzazione di camminate atte a far conoscere il territorio lessonese a tanta gente.

Il suo impegno come presidente è iniziato nel lontano 1968 quando, insieme ad Amelio Crotti, decise di far conoscere la marcia alpina ai lessonesi. Il gruppo inserito all’interno della Polisportiva C.S.I Lessona, ha dato la possibilità di camminare e conoscere questa attività sportiva a molti giovani, compreso i propri genitori, i quali, non si sono limitati ad accompagnare i figli alle gare, ma si sono messi in gioco come atleti formando un gruppo ben nutrito e affiatato, tanto che in trasferte fuori dal Piemonte, veniva utilizzato, oltre alle macchine anche il pulmino della parrocchia.

Sciolta la Polisportiva ogni gruppo che ne faceva parte, ha dovuto formare una propria Associazione, anche la marcia alpina ha dovuto adeguarsi e così e nato il G.E LESSONA. Walter è stato un marciatore di tutto rispetto, prima di dedicarsi alla marcia, è stato un ottimo mezzofondista, tanto che ha indossato per qualche anno la maglia della nazionale italiana, arrivando ad un passo dalla convocazione alle olimpiadi. Lasciate le scarpe chiodate, ha indossato le pedule iniziando l’avventura da marciatore con il gruppo Genzianella. Poi, conosciuto Crotti Amelio, è approdato a Lessona sia come presidente che come atleta, totalizzando diverse vittorie sia in campo regionale che nazionale.

Anche, quando, per motivi di salute, non ha più potuto gareggiare, non ha mai fatto mancare la sua presenza nelle varie manifestazioni, dedicandosi in prima persona all’organizzazione della gara regionale, che, ogni anno, il G.E LESSONA ha sempre messo in calendario. Ora alla soglia dei 90 anni, ha deciso di lasciare il testimone, sperando che chi lo raccoglie, sappia portare avanti quello che lui ha, in questi anni, costruito. Ed è per questo che martedì 21 dicembre si è arrivati alla elezione del nuovo presidente. Su 17 persone con diritto al voto, erano presenti in 14 con tre assenti giustificati. Ha avuto la maggioranza dei consensi con 13 voti REVOLON TIZIANO, 1 voto l’ha ottenuto MAZZON EZIO.

E’ stato quindi proclamato nuovo presidente REVOLON TIZIANO; Il nuovo direttivo è così composto: Presidente: REVOLON TIZIANO, vice presidente MAZZON EZIO, consiglieri: MAZZON MAURIZIO, DIDONE’ RENZA, BEDOTTO VALENTINA. Tesoriere: MAZZON EZIO. Nel suo discorso di inizio mandato, Revolon ha ringraziato Walter per l’impegno e la passione verso la marcia e quanto propone la F.I.E nel suo statuto, che l’ha contraddistinto in questi 54 anni di presidenza; sperando, con l’aiuto di tutti i tesserati, di essere in grado di continuare a far in modo che il G.E LESSONA sia un’Associazione capace di far apprezzare la marcia di regolarità e far conoscere il territorio di Lessona e il biellese attraverso l’organizzazione delle classiche camminate e qualche escursione fuori dal territorio lesonese.