Bucino/Rossi nella Louisiana degli Auguri by De Mori

Nella giornata della vigilia di Natale si è chiusa ufficialmente la stagione 2022 del Golf Club Cavaglià con la Louisiana degli Auguri (a coppie 18 buche Stableford) che ha visto al via una cinquantina di partecipanti a contendersi i panettoni gourmet messi in palio da De Mori.Nel lordo si sono imposti Simone Bucino ed Elena Rossi con 39 punti. Nel netto prima la coppia Michele Vicelli/Andrea Tabasso con 44 seguiti da Fabrizio Zorzi/Alberto Riva con 43 e Enrica Aprile/Pietro De Rigo Piter sempre con 43. Prima coppia mista Giorgio De Rigo Piter/Maria Josè Delfino con 41.Prossimo appuntamento sarà per il 6 gennaio con la Louisiana della Befana. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.