Bear Wool Volley 2023, ecco il calendario

E’ stato pubblicato in questi giorni il calendario definitivo del Bear Wool Volley, il torneo internazionale di pallavolo giovanile che si giocherà nelle principali palestre del Biellese all'inizio del nuovo anno, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023.

"Non è stato facile metterlo a punto" ha commentato al riguardo il Presidente Bear Wool Volley, Ezio Germanetti "perché, come spiegato nella Conferenza Stampa di presentazione del Torneo, abbiamo prima avuto un po’ di problemi con le palestre, non tutte disponibili, e poi qualche difficoltà a completare l’elenco delle squadre in alcune categorie. C’è stata poi qualche rinuncia e qualche "arrivo dell'ultimo minuto" ... però alla fine ce l'abbiamo fatta!".

Rispetto a quanto annunciato nel corso della presentazione del Torneo, le squadre partecipanti sono 90 (anziché 91): 58 femminili, 25 maschili e 7 della categoria Special Olimpycs.

Le categorie femminili

Per quanto riguarda le categorie femminili, le otto squadre della Under 13 (Virtus Biella, VBC Savigliano, Conad TeamVolley, Cus Collegno, Canavese Volley, Rosaltiora Verde, Rosaltiora Blu, Salus S2M) si affronteranno al PalaSarselli di Biella Chiavazza in un Torneo a girone unico. Stessa formula per le otto squadre dell' Under 14 (Villanova Mondovì, Fenusma, VBC Savigliano, Lasalliano, Volley Team Brianza, Pallavolo Alfieri, Montevolley, Verovolley Gruppo VICSAM), che giocheranno nella Palestra dell'ITI di Biella, in via Ivrea. Va rilevato che le finali 1° e 2° posto di queste due categorie si terranno nella Palestra Massimo Rivetti di viale Macallé, a Biella.

Sempre in ambito femminile, le 24 squadre dell' Under 16 , la categoria più numerosa (Volley Almese GB, V. Almese Bovero Ass, RTZ Bern Solothurn Balsamo (SVI), Lasalliano 2007, Cizeta Virtus Biella, RTZ Basel (SVI), Schweriner (GER), Volley Academy Nera, Volley Academy Gialla, Cus Collegno, Obem Occhieppese, De Mori Team Volley, Volley Samone, Moncalieri Volley, Fisiokinetik G.V.S., MTV Blu SAT Assicurazioni, Chenois (SVI), Rosaltiora, Pallavolo Ovada, Progetto Due A, VBC Savigliano, Pallavolo Mazzucchelli Sanremo, Bellinzago, Unipol Glass S2M Vercelli), martedì giocheranno nelle Palestre di Verrone, Pollone, Gaglianico e Mongrando un Torneo per loro diviso in 8 gironi di tre squadre. Mercoledì invece (con la Palestra di Valdengo che sostituirà quella di Pollone) andranno in scena le sfide dirette. L'ultimo giorno sarà dedicato alle finali, con quella per il 1° e 2° posto al PalaForum di Biella.

Le 18 squadre dell' Under 18 (Isil Volley Almese, Pfeffingen (SVI) A, Tri-Graf Virtus Biella, Profoam Virtus Biella, Peps Ginevra (SVI), Generali Team Volley, Olimpia San Martino Cadorago, Villanova Mondovì, ITAS Trentino, Heka Gaglianico Volley School, Volley Team Brianza, Geneve (SVI), 2D Lingotto, Canavese Volley, Normac VGP, L'Alba Volley, Pfeffingen (SVI) B, Parella Torino) si sfideranno invece nelle Palestre Aguggia di Cossato e nelle Comunali di Vigliano e di Lessona. Per loro è stato predisposto un Torneo a 6 gironi di tre squadre per il primo giorno; poi le sfide dirette e quindi, nella giornata di giovedì, le finali, sempre con 1° e 2° posto al PalaForum di Biella.

Le categorie maschili

Ed ecco le categorie maschili, che si affronteranno tutte con la formula del "girone unico" e con finale 1° e 2° sempre al PalaForum di Biella. Le 8 squadre dell' Under 15 (Tomcar Sant'Anna, Valtrompia, S.P.B. Officina Pozzo, Lasalliano, Pallavolo Alba, Parella 2008, Ferney (SVI), Parella 2009) giocheranno nella Rivetti di Biella e nella Palestra Comunale di Sagliano Micca. Le 9 dell' Under 17 (La Bollente, Tomcar Sant'Anna, Valtrompia, S.P.B. Monteleone, Volley Montanaro, Desio Volley Brianza, Valli di Lanzo, Parella, Pallavolo Torino Grinto) si affronteranno invece nelle Palestre d Tollegno e di Pralungo.

Infine le 8 - anziché le 9 annunciate - squadre dell' Under 19 (Baden (GER), Tomcar Sant'Anna, Nuncas Chieri, Vitrum & Glass Carcare, Pavic, Albisola, Valli di Lanzo, Crema Volley) giocheranno il loro "girone unico" al PalaBonprix e al PalaForum di Biella. La loro, al PalaForum, sarà, come sempre l'ultima finale del Torneo, prima della Cerimonia di Premiazione finale.

La categoria Special Olimpycs

Resta ancora la categoria Special Olimpycs, dove si affronteranno, in un girone unico, sette squadre (Asad Biella, Passeportout Varallo, Eunike Bianca, Eunike Arancione, Fuori Onda Torino, Viceversa, All Stars Arezzo). Tutte le partite saranno giocate nella Palestra Comunale di Candelo tranne la finale 1° e 2° posto, che sarà, come sempre, al PalaForum di Biella.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.bearwoolvolley.it , dove verranno anche pubblicate (nei giorni del Torneo) le classifiche finali.