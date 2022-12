Case popolari, arrivano fondi dalla Regione: nel Biellese interessati Rosazza e Veglio

La Regione, grazie al lavoro dell’assessore regionale alla Casa, Chiara Caucino, e dei suoi dirigenti, ha emesso una determina che stanzia 250mila euro di rimborsi a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali per numero di abitanti. Le risorse regionali andranno distribuite a sei Comuni piemontesi: Rosazza (6 alloggi) e Veglio (29 alloggi) nel Biellese Roaschia (11 alloggi), Montezemolo (21 alloggi) e Celle di Macra (6 alloggi), nel Cuneese e Villadossola (487 alloggi), nel Verbano Cusio Ossola, secondo la seguente tabella:

La novità è stata comunicata dalla Regione ai Comuni interessati, attraverso una lettera. «Con questa azione - spiega l’assessore Caucino - andiamo a rimborsare quei Comuni- che ringraziamo per lo sforzo profuso in questi anni - che hanno impiegato le loro risorse per gestire le case popolari, dando loro una meritata boccata d’ossigeno in un momento non certo facile per le pubbliche amministrazioni». «Il mio auspicio - prosegue l’esponente biellese della giunta regionale - è che, laddove possibile, queste risorse vengano reinvestite nel sociale per iniziative a favore dei più fragili e bisognosi, considerando l’emergere delle nuove povertà, frutto dell’effetto a lungo termine della pandemia sulla nostra economia e le nefaste conseguenze della guerra in Ucraina».

Conclude Caucino: «Per quanto riguarda, invece, più in generale, l’edilizia residenziale pubblica, i miei obiettivi restano chiari: “Sfittanza zero”, ovvero rendere assegnabili il maggior numero di alloggi possibile,“Illegalità zero”, ovvero aumentare, anche grazie alle soluzioni tecnologiche, la sicurezza degli abitanti delle case popolari, e “Abusivismo zero”, ovvero combattere, insieme alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura, il fenomeno delle occupazioni abusive degli stabili».