Distretto Urbano del Commercio a Biella, un'interrogazione del Pd

I consiglieri del Pd Biella hanno presentato un'interrogazione al Sindaco e all'Assessore al commercio, "In merito al fallimento del progetto del Distretto urbano del commercio che non ha ricevuto attenzione da parte degli uffici regionali, non essendo stato ammesso al finanziamento".

"Crediamo che il Sindaco e l'assessore debbano spiegare al consiglio e alla città il perchè di questo fallimento - scrivono i consiglieri - dopo i pomposi annunci e le convention sul tema. Riteniamo che questa vicenda sia emblematica di tutti i fallimenti di questa giunta comunale, dal fiasco del bando PNRR della qualità dell'abitare, al fallimento del bando per il rinnovo della funivia per Oropa. Infatti, manca una capacità di programmazione delle risorse e una visione su ciò che sarà la nostra città. Se si continua così la giunta di Destra Lega - Fratelli d'Italia e Forza Italia lascerà solo macerie al chi le succederà".