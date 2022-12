7° Edizione Moto Befana Interforze Benefica, presente anche la Polizia Locale di Biella, FOTO

Sarà presente anche la Polizia Locale di Biella, venerdì 06 Gennaio 2023, in occasione della 7° Edizione Moto Befana Interforze Benefica, quando avverrà la consegna dei regali ai bambini ricoverati presso il Reparto Pediatrico e alle neomamme ricoverate presso il Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale di Biella. L'iniziativa è realizzata dal Club LE (Law Enforcement), denominato Protectors LE MC Italy - Chapter URSIS B.

L'appuntamento è alle ore 10.00 presso Piazzetta URSIS B. nell'Area Verde dell'Ospedale di Ponderano - Biella e per l'occasione, come le altre Forze dell'Ordine, la Polizia Locale di Biella, sarà presente con dei mezzi speciali, in questo caso con un Suv con cellula di sicurezza. Il personale di Polizia Locale, oltre ad una variegata tipologia di compiti assolti, che vanno dalla polizia amministrativa, alla commerciale, dall’ambientale alla stradale ed alla viabilità, presta anche un’importante attività di contrasto alla microcriminalità in genere, allo spaccio delle sostanze stupefacenti e all’attività di polizia giudiziaria, mansioni rientranti nell’ambito della sicurezza urbana, settori quest’ultimi, ove spesso s’innalza la soglia di possibile esposizione al rischio per gli operatori di Polizia Locale.

A tal fine, i "poliziotti" della Locale, sono stati dotati di un veicolo che potesse rispondere a tutte le esigenze sopra descritte, soprattutto nel servizio di controllo del territorio ove spesso gli agenti procedono al fermo ed accompagnamento di soggetti potenzialmente pericolosi, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista sanitario; come nei casi di traduzioni di soggetti arrestati da tradurre nei penitenziari.