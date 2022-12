Un biellese si laurea con 110 e lode in inglese: è accaduto all'Università di Bologna

C'è chi non riesce a capire una parola di inglese, e chi addirittura si laurea con il massimo dei voti e con la lode in un corso di laurea tenuto interamente in questa lingua. Si tratta dell'esempio di un'Italia che cambia, e che diventa sempre più internazionale e globale, grazie all'impegno e agli interessi delle nuove generazioni. Quindi il risultato raggiunto da Andrea Ercoli, biellese DOC laureatosi in economia del turismo presso l'Università di Bologna, merita un doveroso approfondimento.

Una laurea con 110 e lode in un corso in inglese

Oggi come oggi molti di noi storcerebbero il naso, di fronte alla prospettiva di iscriversi presso un corso tenuto interamente in inglese. Si fa riferimento nello specifico ad economia del turismo e all'Università di Bologna. Una facoltà fra le più complesse in assoluto, proprio per via della necessità di conoscere ogni sfaccettatura dell'inglese, "lingua ufficiale" del corso.

Allora è giusto complimentarsi con il neo dottore Andrea Ercoli, premiato con un 110 e lode questa estate. Andrea, come anticipato, rappresenta l'effige di un'Italia che cambia, nella forma e nel bagaglio di competenze: un'Italia giovane che, sempre più spesso, si rende conto dell'importanza dell'inglese, soprattutto se si fa riferimento al settore professionale.

L'inglese oggi è una lingua indispensabile per tutti

In un mondo sempre più globalizzato, la capacità di parlare inglese è diventata una necessità, e non un semplice optional. Non solo l'inglese è la lingua più parlata al mondo, ma è anche la lingua degli affari e della diplomazia, oltre che del digitale. Chi sa parlare fluentemente l'inglese ha un netto vantaggio rispetto a chi non lo sa fare, specialmente se si tratta della possibilità di trovare facilmente un'occupazione.

Ecco perché è così importante che gli studenti inizino a imparare l'inglese il prima possibile, per avere più opportunità nella vita. E oggi non è affatto complesso riuscirci, per merito di alcuni siti specializzati, che consentono ad esempio di frequentare un corso inglese A1 o ad un livello più avanzato, fino ad arrivare all'inglese professionale. In sintesi, il web è un grande alleato e consente ad ognuno di noi di appropriarsi di una lingua che può fare la differenza. E la futura carriera di Andrea Ercoli potrebbe rappresentarne una testimonianza.

Alcuni suggerimenti per imparare meglio l'inglese

Innanzitutto si consiglia di esercitarsi regolarmente: più si usa una lingua, più la si impara rapidamente. È anche importante trovare il proprio metodo di studio, che può essere diverso da quello utilizzato dagli altri: alcuni preferiscono imparare attraverso i libri e i corsi, altri ascoltando podcast o guardando film in inglese con sottotitoli nella propria lingua.

La cosa più importante è trovare il giusto equilibrio fra impegno e divertimento, al fine di rendere la fase di apprendimento il più efficace possibile, restando motivati e coinvolti. Significa che non bisogna mai arrendersi, perché è dalle difficoltà che impariamo e cresciamo. Una lezione che ovviamente non vale soltanto per l'inglese, dato che può essere applicata a qualsiasi campo della nostra vita.