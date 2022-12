Biella, donna in ospedale dopo un tamponamento tra auto (foto di repertorio)

È di un ferito il bilancio del tamponamento avvenuto intorno alle 13 di oggi, 28 dicembre, in via Santuario d'Oropa, a Biella. A rimanere coinvolte due auto, condotte rispettivamente da un 49enne e una donna di 30 anni. Entrambi sono residenti in città.

Ad avere la peggio proprio la seconda conducente, subito assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.