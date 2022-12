Biella, 75enne inciampa sul marciapiede e si ferisce al braccio: agente di Polizia Locale la soccorre

Si sarebbe ferita ad un braccio la pensionata che, nella mattinata di oggi, 28 dicembre, è caduta a terra lungo via Cavour, a Biella.

Stando alle informazioni raccolte, la 75enne sarebbe inciampata mente camminava sul marciapiede. A soccorrerla prontamente un agente in servizio della Polizia Locale di Biella che, in quel momento, stava procedendo con il proprio mezzo. In breve tempo, si è portato sul posto anche il personale sanitario del 118 per la prima assistenza e il trasporto in ospedale della malcapitata.