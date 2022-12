“Pensamentos/Pensieri”, il Natale di Su Nuraghe in poesia

Per il Natale 2022 i social del Circolo Su Nuraghe di Biella hanno accolto messaggi su una delle feste più sentite.

Tra questi, immagini e poesie come quella di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) che ritrae la società del presente attraversata da guerre domestiche e tra stati, dove a soffrire sono sempre gli stessi: donne e popolazione inerme.

Già nell’incipit, di “Pensamentos/Pensieri”, il Poeta indica una possibile via di uscita: “Pensende in custas dies de Nadale,/Est su mundu pienu 'e tristura./ S'omine no ch'imbolat cudda istrale,/Est totucantu una disaùra”. (Pensando in questi giorni di Natale,/È il mondo pieno di tristezza./L'uomo che non getta via quella scure,/È tutto quanto una disgrazia).

Parlando dell’altra metà del cielo, Loi si chiede: “Chie at pius gradu 'e sa muzere?/Ue a sas damas sunt dende sa catza”. (Chi è più importante della moglie?/Quando alle donne stanno dando la caccia). Forma e contenuto nella traduzione di Gabriella Peddes che, a pieno titolo, verranno inseriti nell’ampia antologia di testi scritti in “Limba sarda” del tempo presente per gli appuntamenti transoceanici mensili del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna contemporanea.

Esperienza non solo didattica che, attraversando mari ed oceano, mette in contatto il vasto mondo dell’emigrazione sarda e, più in generale, di quella italiana che fa capo al Circolo sardo “Antonio Segni”, di La Plata (Argentina) e a “Su Nuraghe”, di Biella.

Pensamentos

Pensende in custas dies de Nadale,

Est su mundu pienu 'e tristura.

S'omine no ch'imbolat cudda istrale,

Est totucantu una disaùra.

Gherras de lacana e de religione,

Gherras pro agatare libertade.

Sa dignidade de dogni persone,

Est solu in-d-una sana sotziedade.

Bandidos sos colores e sa ratza,

Chie at pius gradu 'e sa muzere?

Ue a sas damas sunt dende sa catza,

E s'omine cheriat su podere.

Ma dogni movimentu populare,

Betadu nd'at a terra su tiranu.

E cussas rosas s'ant a liberare,

Ant a connoscher s'issoro beranu.

Su Talebanu e su Aiatollà,

Ant a proare in pedde sa pena.

Ca nde fit rutu s'imperu de su Scià,

E che issu gia segant sa cadena.

Custas piciocas sighinde a sufrire,

Nde sunT bochinde meda dogni die.

Cando a-i custos los ant a bochire,

Chie los at a piangher’, nade, chie?

Nde sunt falados cuddos dittatores,

Chi totucantos giughiat in punzu.

Tando chi ant proadu sos sabores,

Lis est passadu totu su murrunzu.

Ammento inoghe sos annos Setanta,

Cantas cumbatas pro sas feministas.

E custa sotziedade totacanta,

At abbasciadu de meda sas cristas.

Ma sos mortores sunt in libertade,

Ca sa giustitzia no est mai presente.

E sas giovanas in minore edade,

Bochidas da un'ainu balente.

Cust'est un'era de 'irgonza abberu,

Ue sa vida no tenet valore.

Abboghinende in modu sintzeru,

Chi siat sa paghe a tempus benidore.

Nigolau Loi, 23 de Nadale 2022



Pensieri

Pensando in questi giorni di Natale,

È il mondo pieno di tristezza.

L'uomo che non getta via quella scure,

È tutto quanto una disgrazia.

Guerre di confine e di religione,

Guerre per trovare libertà.

La dignità di ogni persona,

È solo in una sana società.

Banditi i colori e la razza,

Chi è più importante della moglie?

Quando alle donne stanno dando la caccia,

E l’uomo voleva il potere.

Ma ogni movimento popolare,

Ha gettato a terra il tiranno.

E quelle rose si libereranno,

Conosceranno la loro primavera.

Il Talebano e l'Ajatollah,

Proveranno sulla pelle la pena.

Perché anche è caduto l'impero dello Scià,

E come quello già segano la catena.

Queste ragazze continuando a soffrire,

Ne stanno uccidendo tante ogni giorno.

Quando questi li ammazzeranno,

Chi li piangerà, dite, chi?

Sono stati rimossi quei dittatori,

Che tutti quanti teneva in pugno.

Allora hanno provato i sapori,

Gli è passato tutto il mugolamento.

Ricordo qui gli anni Settanta

quante lotte per le femministe.

E questa società tutta quanta,

Ha abbassato da molto tempo la cresta.

Ma gli omicidi sono in libertà,

Perché la giustizia non è mai presente.

E le giovani in minore età,

Ammazzate da un asino gagliardo.

Questo è un periodo di vergogna vera,

Dove la vita non ha valore.

Battagliando in modo sincero,

Che sia la pace al tempo che verrà.

Nicola Loi, 23 dicembre 2022