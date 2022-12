Ponderano, l'assessore Conti lascia il posto a Pera

Cambio in giunta a Ponderano: l'assessore Ezio Conti all'ultimo consiglio comunale ha rassegnato le proprie dimissioni. Al suo posto ha fatto il suo ingresso nell'esecutivo Luca Pera, che sarà assessore alla Pubblica Istruzione, Sport e Protezione Civile. Il Sindaco Roberto Locca ha invece avocato a sè le deleghe alle Politiche Sociali e alla Cultura.

Pera aveva ricoperto il ruolo di vice sindaco durante l’amministrazione Vallivero (2009-2014). Conti resterà comunque nell'amministrazione come consigliere: "Mi auguro solo - commenta Conti - che vengano portati avanti i progetti che non sono riuscito a portare a compimento io. C'è ancora tanto da fare per Ponderano, per chi è in difficoltà".

Per la minoranza, la giunta continua a perdere i pezzi, questa sarebbe terza defezione in tre anni: "Il Sindaco Locca - commenta il capogruppo Marco Romano - dimostra di non essere riuscito a creare un gruppo stabile e coeso e il paese, affaticato da tre anni di ritardi e inconcludenza amministrativa, vive problematiche socio economiche importanti alle quali questa amministrazione non pare voler prestare attenzione. Constatata l’inefficienza nella distribuzione dei fondi concessi dallo Stato per fronteggiare l’emergenza Covid in favore di famiglie, imprese e associazioni, non si vede nemmeno l’ombra di iniziative per fronteggiare il caro bollette in favore, ad esempio, delle società sportive che svolgono un ruolo centrale per la crescita e formazione dei nostri ragazzi".