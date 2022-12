Candelo, regalo dell'amministrazione ai bambini delle elementari

“Siamo stati nella nostra scuola elementare per fare gli auguri ai bambini e per offrire loro un regalo da parte dell'Amministrazione: un volume dedicato ai più piccoli perché imparino a conoscere e ad amare Candelo, ma anche in senso più ampio ad amare e rispettare la natura e gli altri. Un regalo dell’Amministrazione a coloro che sono piccoli Cittadini e che in futuro magari saranno anche i prossimi amministratori, perché possano innamorarsi del nostro paese fin da piccini”. A parlare il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social. E aggiunge: “Tutti i bambini della scuola primaria di Candelo riceveranno una copia di questa piccola fiaba con protagonista Ruetto, la mascotte del borgo medievale di Candelo, con una storia ideata da Lorena Valla, la nostra Assessore alla Gentilezza”.